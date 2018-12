Cagliari, defaticante per chi ha giocato in Coppa Italia. Domani alle 12.45 la conferenza di Maran

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia (2-1 sul Chievo), il Cagliari è tornato ad allenarsi al centro sportivo ad Asseminello per preparare la sfida della Sardegna Arena contro la Roma di sabato alle 18. Come riporta il sito ufficiale dei rossoblù, due i gruppi di lavoro: gli elementi che hanno giocato ieri sera a Verona hanno svolto un defaticante. Per gli altri attivazione, circuito e forza in palestra. Infine, riscaldamento tecnico e partitella a campo ridotto. Ionita e Sau si sono allenati regolarmente.

Domani mattina la rifinitura, alle 12.45 la conferenza stampa di Rolando Maran.