Bologna, accordo triennale con Mihajlovic. E arriva anche Sabatini

Dopo esser stato vicinissimo a diventare il nuovo allenatore della Roma, Sinisa Mihajlovic resterà al Bologna. Manca solo l’ufficialità per la firma sul rinnovo contrattuale di tre anni che lo legherà alla società di Joey Saputo. A Trigoria più di qualcuno aveva spinto per avere il serbo (anche Francesco Totti), prima della rinuncia per le reazioni dell’ambiente e per la virata decisiva su Paulo Fonseca. Mihajlovic – riporta “La Gazzetta dello Sport” – resterà così in Emilia e con lui ci sarà anche un altro ex della Roma come Walter Sabatini: il d.s. firmerà un contratto di un anno e sarà supervisore sia del Bologna che del Montreal Impact, l’altra società di Saputo.