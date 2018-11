Behrami: “Roma più forte di noi, serve sacrificio”

Poche emozioni e i postumi della sosta. Tra Udinese e Roma è 0 a 0 a fine primo tempo, con i giallorossi padroni del campo ma che poche volte sono riusciti a rendersi pericolosi. Al termine dei primi 45′ ha parlato il centrocampista bianconero Behrami. Ecco le sue parole.

BEHRAMI A SKY

Grande primo tempo.

“Sicuramente era quello che avevamo preparato. Subiamo tanti gol e cerchiamo di fare le cose che ci ha detto il mister. E’ una gara di sacrificio, perché se la mettiamo sulla tecnica loro sono più forti”

Obiettivo mantenere questa intensità?

“Chiaro che se riesci a farlo poi si aprono spazi per noi. Siamo stati pericolosi in due uscite, ma non è facile mantenere quest’intensità per novanta minuti. Ci proveremo ma loro sono molto forti”