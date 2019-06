Batistuta vicino al ritorno alla Fiorentina: “no” a un ruolo alla Totti

Gabriel Omar Batistuta è pronto a tornare alla Fiorentina. L’ex attaccante anche della Roma si è incontrato oggi nella sede del club viola con il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone. L’incontro – riporta l’Ansa – è durato poco più di un’ora ed è stato il primo dopo i rumors dei giorni scorsi. Oggi si è trattato di un incontro ‘”conoscitivo”, utile per sondare il terreno e fare qualche prima valutazione da ambo le parti. Al momento non è stata fissata la data di un altro colloquio, ma Batistuta e la nuova Fiorentina americana si rivedranno prossimamente. Di sicuro, l’ex campione viola non ambisce a ricoprire un semplice incarico di facciata, come accaduto a Totti nella Roma.