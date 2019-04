Atalanta, Gasperini: “In Champions chi ne vince quattro. E la Roma è a un punto…”

Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Udinese firmata de Roon e Pasalic, l’Atalanta si è presa il quarto posto che a fine stagione vorrà dire Champions League. Nel post partita ha parlato Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole a Sky Sport sulla corsa all’Europa che conta.

Chi è l’avversario numero uno nella lotta Champions?

Tutte. In ordine guardo la classifica, c’è la Roma a un punto, il Torino a tre. Ci sono dodici punti in palio, tutti devono vincere tre partite e se qualcuno ne vince quattro sarà aritmetico. In più c’è il rischio di passare dalla Champions a niente e questo rende più affascinante il tutto.