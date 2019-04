Asamoah: “In difficoltà nel primo tempo, nella ripresa siamo stati perfetti”

Dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma, il terzino dell’Inter Asamoah ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

ASAMOAH A INTER TV

“Noi abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti passaggi per la fretta di andare a fare gol. Loro invece hanno giocato con il contropiede e noi abbiamo fatto fatica. Nella ripresa abbiamo mantenuto il possesso e attaccato in maniera perfetta e i difensori sono stati bravi ed accorciare subito nelle ripartenze. La mediana giallorossa ci ha messo in difficoltà? Sì, soprattutto nel primo tempo quando hanno chiuso tanto e non c’erano spazi in cui andare. Nel secondo tempo siamo andati più sugli esterni perché da centrocampo non c’era proprio spazio per entrare. La Juventus? Noi vogliamo vincere sempre, tutte le partite. Quella partita sarà difficile, come le altre. Ma noi dovremo prepararla bene, nella maniera giusta: vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Condizione fisica? Stiamo bene, al momento siamo tutti tranquilli, anche a livello di mentalità”