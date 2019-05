Anche la Fiorentina agli americani: Commisso vicino all’acquisto per 135 milioni

Anche la Fiorentina passa agli americani. Mentre imperversa la contestazione contro James Pallotta dei tifosi romanisti (arrivata anche a Boston, New York e Miami), c’è un altro imprenditore che sta per mettere le mani su un club di Serie A. Come riporta il New York Times, Rocco Commissio, miliardario americano di origini italiane e presidente del colosso Mediacom, lunedì dovrebbe ufficializzare l’acquisto della Fiorentina dai Della Valle, che sono a capo dei viola dal 2002. Nella scorsa estate si era parlato di lui anche in ottica Milan, prima dell’arrivo del fondo Elliott e di Scaroni. L’accordo dovrebbe chiudersi per circa 150 milioni di dollari e quindi 135 milioni di euro.