Zeman: “A Roma mi sono scontrato con la squadra. Da De Rossi tanti problemi”

L’ex allenatore della Roma Zdenek Zeman ha rilasciato un’intervista al portale ceco Fotbal.idnes. Il boema è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso e dei problemi avuti con alcuni calciatori. “La prima volta che allenai la Roma ero un idolo, la seconda volta mi scontrai con la squadra”.

Quale fu il problema?

La squadra non si è comportata come avrebbe dovuto. Non voleva essere di prim’ordine. Non mi interessa se alleno Foggia, Real Madrid o Lecce. Ovunque voglio la stessa attenzione. Purtroppo a quel tempo i giocatori della Roma non volevano allenarsi. A loro piaceva giocare sul lettino da massaggio.

Con chi ha avuto problemi?

Con De Rossi e un gruppo di brasiliani. Non sono abituati a lavorare in Brasile e non volevano farlo nemmeno qui. Quindi hanno avuto un problema con me.