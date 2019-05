Zaniolo: “Positivo per il rinnovo, spero di fare la metà di quello che ha fatto De Rossi in carriera”

Daniele De Rossi dice addio alla Roma. La fine di un’era, che apre la porta al futuro. Futuro che potrebbe avere il volto di Zaniolo, intervistato al termine del match.

ZANIOLO A SKY

Che significato ha questo premio?

Importantissimo, sono felicissimo ma spero di riceverne altri continuando a lavorare. Grande soddisfazione ma ora bisogna guardare avanti.

De Rossi: cosa ti ha insegnato e che sensazioni stai provando?

Non servo io a descriverlo come persona e calciatore, ho provato tante emozioni, brividi per una persona amata così tanto in questa città. Spero di fare la metà di quello che ha fatto lui, devo continuare a lavorare.

Sul rinnovo: sei positivo che andrà a finire bene?

Certo, sono molto positivo per l’incontro che si terrà a breve, poi ne parlerà l’agente con la società ma io sono positivo.