Zaniolo, parla mamma Francesca: “Mai dette quelle cose sulla Juve. Così lo destabilizzate”

“Chi non andrebbe alla Juve?“, parola di Nicolò Zaniolo ad alcuni amici secondo il “Corriere della Sera” edizione Torino. La notizia ha scosso l’ambiente della Roma già turbato dal ‘no’ di Conte, ecco perché poche ore dopo la pubblicazione dell’articolo mamma Francesca ha voluto dire la sua tramite Instagram: “Rispondo a chi chiede se quello che è scritto su qualche quotidiano sia vero. Nicolò non ha mai detto nulla di tutto ciò, non capisco come certi giornalisti o pseudo tali possano inventarsi certe cose destabilizzando volontariamente la serenità di un ragazzo di 19 anni che sta dimostrando di impegnarsi nel suo lavoro, o meglio, nella sua passione, senza distrazioni ma con il massimo della professionalità… Se lo lasciaste un po’ tranquillo ve ne saremmo tutti grati…“.