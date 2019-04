Zaniolo, parla la madre: “Non ci sembra vero che valga 60 milioni, per me è sempre Nicolò”

Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, è stata ospite del programma di Radio 1 “Un giorno da Pecora”. Diversi gli argomenti trattati nonostante l’auto rubata in nottata: dalla vita privata alle prestazioni del figlio. Queste le sue parole: “Mi domando anche io cosa abbia fatto per avere quasi tutti questi follower su Instagram”. L’intervista prosegue su un tenore leggero: “Meglio Chiara Ferragni o la D’Urso? Non le seguo, ma mi piace molto Chiara Biasi”.

Poi sul figlio: “Non ci sembra vero quello che sta vivendo, non stiamo realizzando quanto vale il suo cartellino. Sessanta milioni di euro sono tanti. Io lo vedo tutti i giorni, per me è sempre Nicolò. La mia fede calcistica è una, quella romanista, ma tiferei mio figlio a prescindere. Il mio preferito in assoluto è Totti, di quelli che giocano ora è Cristiano Ronaldo. Ieri ho visto Ajax-Juventus con Nicolò… Se ha esultato al gol di Ronaldo? Ha esclamato: Mamma mia che gol!”.