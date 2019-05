Zaniolo miglior giovane della Serie A: “Devo lavorare duramente, voglio togliermi soddisfazioni”

Nicolò Zaniolo è il miglior giovane della Serie A 2018/2019. Durante Roma-Parma, il giovane giallorosso riceverà il premio della Lega per le prestazioni della sua prima stagione nel massimo campionato. “Vorrei ringraziare la Lega Serie A per il riconoscimento come Miglior Giovane della stagione – scrive Zaniolo sul suo profilo Instagram – So che devo lavorare ancora duramente ed è quello che farò giorno dopo giorno con il solo obiettivo di levarci le soddisfazioni che non siamo riusciti a prenderci in questa stagione. Forza Roma!“.