Zaniolo-Juve, i tifosi sognano. E a Torino già è in vendita la maglia – FOTO

Il ‘vedremo’ di Nicolò Zaniolo ha alzato un polverone mediatico importante all’interno del momento già complesso della Roma. Nonostante le parole distensive di papà Igor, che ha dichiarato come l’obbiettivo del figlio sia rimanere nella Capitale, il mercato intorno al talento giallorosso è sempre in fermento, con i club più ricchi d’Europa, come il Real Madrid, a monitorare da lontano la situazione. Rimane vigile anche la Juventus, che sogna per il prossimo anno il super duo giovane e italiano formato da Zaniolo-Chiesa. Sognano a proposito anche i tifosi, che proprio in questi giorni hanno stampato e prodotto alcune magliette bianconere con il numero 22 di Zaniolo e il numero 25 di Chiesa. Un gesto per esorcizzare il futuro e per mandare un messaggio chiaro ad Agnelli e a tutta la dirigenza bianconera.