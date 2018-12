Zaniolo: “Bellissima partita, un punto contro una squadra forte” – FOTO

È sicuramente la nota più positiva del momento tutt’altro che positivo della Roma. Nicolò Zaniolo anche contro l’Inter è stato tra i migliori in campo e le sue immagini passeranno tantissime volte soprattutto per il rigore che gli è stato negato nel primo tempo. “Bellissima partita. Un punto contro una squadra forte”, è stato il suo commento in un post Instagram. Pastore e Perotti sono rientrati, Pellegrini probabilmente lo farà presto. Ma adesso toglierlo dal campo è diventato davvero difficile.