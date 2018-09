Zaniolo: “L’esordio un sogno che si avvera. De Rossi mi ha aiutato tanto, ci rifaremo”

Niente da fare per la Roma: nella prima giornata del gruppo G di Champions League, il Real Madrid batte i giallorossi per 3 a 0 grazie ai gol di Isco, Bale e Mariano Diaz. Al termine del match, l’esordiente Nicolò Zaniolo ha rilasciato alcune dichiarazioni.

ZANIOLO A ROMA TV

“Non me lo sarei aspettato di giocare. Quando il mister me l’ha detto, ho cercato di mettere in campo tutte le qualità che avevo. Peccato per il risultato, ma guardiamo avanti e pensiamo alla prossima partita”.

Nazionale e poi Champions: come stai gestendo tutto?

E’ la mia passione, sto realizzando i miei sogni e sono contentissimo. Devo tenere la testa sulle spalle e lavorare giorno per giorno perché il bello deve ancora venire.

Potevate fare di più?

Il Real è una delle squadre più forti al mondo. In campo abbiamo dato tutto, potevamo essere più cinici nell’ultimo passaggio. Dobbiamo migliorare per arrivare a competere con queste squadre.

Cosa ti hanno detto prima di scendere in campo?

L’ho saputo stamattina dopo la colazione, il mister mi ha detto di stare tranquillo. Mi hanno aiutato tutti, soprattutto De Rossi. Mi hanno fatto tutti sentire a mio agio e devo ringraziarli.

Cosa ti ha chiesto tatticamente il mister? Difficoltà a giocare mezzala?

Mi ha detto di stare stretto e non prendere imbucate e uscire sul mediano basso. Posso fare sia la mezzala che il trequartista, quello che dice il mister faccio.

Il morale com’è?

C’è tanto dispiacere, ma da domani dobbiamo lavorare per il Bologna.

Dopo il fischio finale, il centrocampista giallorosso ha pubblicato un post su Instagram: “Questo giorno sarà impresso per sempre nella mia testa, un sogno che si avvera – le sue parole -. Peccato per il risultato ma ci rifaremo”.