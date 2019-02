Zaniolo, tre gol con la Roma a 19 anni: solo Totti ha fatto meglio

Nicolò Zaniolo, nella ripresa di Roma-Milan, trova subito la rete del pari e mette a segno il suo terzo sigillo in campionato. Momento di forma incredibile per il numero 22 di Eusebio Di Francesco che con questa rete si candida a erede di Francesco Totti. Come scrive su Twitter Opta Paolo, è il più giovane calciatore ad aver segnato i suoi primi 3 gol con la maglia della Roma in Serie A (19 anni e 7 mesi) da quando ci riuscì l’ex numero dieci giallorosso che lo fece a 18 anni e 6 mesi nel 1995.