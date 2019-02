Youth League, Midtjylland-Roma 1-1: PEZZELLA, Tengstedt (R) – LIVE

Dopo la vittoria per 5-1 sul Napoli la primavera giallorossa alle 14 a Herning, in Danimarca, affronterà il Midtjylland nella gara valida per i Playoff di Uefa Youth League. Dopo il secondo posto conquistato nel girone, i ragazzi di mister Alberto De Rossi cercano il passaggio agli ottavi di finale in una partita da dentro o fuori. Con Celar rimasto nella capitale, a guidare la squadra ci sarà Riccardi, schierato nel tridente insieme a Bucri e Cangiano.

Tutti i risultati del Playoff di Youth League

CRONACA



Primo Tempo

26′ – Roma di nuovo pericolosa stavolta con Bucri, che da pochi passi manca l’appuntamento con il pallone e non riesce a colpire.

19′ – Pareggio del Midtjylland. Pezzella ingenuo stende in area un avversario provocando il rigore. Dal dischetto Tengstedt non sbaglia. Pezzella anche ammonito.

10′ – Ci prova ancora Pezzella da fuori, ma il tiro del centrocampista stavolta è largo

3′ – GOOOOL! LA ROMA SUBITO IN VANTAGGIO. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Pezzella tra una deviazione fortunata e porta avanti i suoi.

1′ – Si parte!

TABELLINO

Midtjylland (4-3-3): Olafsson; Olsen, Sery, Souza, Dyhr; Madsen, Martis, Sorensen; Tengstedt, Abubakar, Isaksen.

A disp.: Thorsen, Bloch, Hansen, Tue, Giessing, Andersen, Odeh.

All.: Therkildsen

Roma (4-3-3): Greco; Parodi, Cargnelutti, Coccia, Semeraro; Darboe, Pezzella, F. Greco; Riccardi, Bucri, Cangiano.

A disp.: Cardinali, Santese, Trasciani, Chierico, Sdaigui, Besuijen, Felipe Estrella, D’Orazio.

All.: De Rossi

Arbitro: Juri Frischer

Assistenti: Mõtsnik – Saga

Quarto Uomo: Krogh

Ammoniti: 18′ Pezzella

Espulsi:

Marcatori: 2′ Pezzella (R), 19′ Tengstedt (M)