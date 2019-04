Vucinic non scorda la Capitale, torna a Roma e incontra De Rossi – FOTO

La prima Roma di Ranieri si ricompone, quantomeno fuori dal campo. Dopo il ritorno di Ranieri come allenatore, da qualche ora è tornato nella Capitale anche Mirko Vucinic e non poteva mancare un incontro con Daniele De Rossi al quale è molto legato.Con il capitano giallorosso ha sfiorato lo Scudetto, ora i social li immortalano insieme con l’ex centravanti montenegrino che alloggia al Cavalieri in zona Monte Mario. E’ proprio vero, la Roma e Roma ti entrano nel cuore. Ne sa qualcosa anche Vucinic.