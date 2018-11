Il Viktoria Plzen, presente nel girone Champions della Roma, trova il pareggio in campionato solamente nei minuti finali del match contro lo Slovan Liberec. Finisce 1-1 la gara valida per la 16^ giornata del campionato ceco nonostante lo svantaggio iniziale a seguito della rete di Pesek. La formazione di Vrba, in inferiorità numerica per l’espulsione di Hejda, ha portato comunque a casa un punto grazie al gol di Kovarik all’84’.