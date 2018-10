Hellas Verona-Roma Femminile 1-0: le giallorosse sbattono contro traversa e portiere

Tre settimane dopo l’esordio in campionato, la Roma Femminile torna finalmente in campo. Le ragazze di Elisabetta Bavagnoli cercavano i primi punti stagionali in trasferta nel match contro l’Hellas Verona nella terza giornata anche per riscattare il ko contro il Sassuolo. Allo Stadio Olivieri, però, arriva un’altra sconfitta con una buonissima dose di sfortuna. La cattiva sorte per le giallorosse si concentra nel primo tempo con due traverse colpite nei primi 20 minuti e diverse occasioni importanti (tra cui un gol annullato per una deviazione su una palla diretta in rete), sprecate soprattutto per mancanza di precisione e lucidità. Punisce il Verona al 29’ con Rus che trasforma una punizione dal limite dubbia, concessa dall’arbitro per il rinvio irregolare da parte del portiere romanista (che, per calciare, avrebbe lasciato il pallone cadere dalle mani quando era già fuori dall’area).

Nella ripresa la Roma ci mette un po’ per carburare e viene salvata in un paio di occasioni da Pipitone, anche se l’Hellas gioca solo di rimessa e raramente arriva in porta. Le giallorosse ricominciano a creare e a sprecare, andando spessissimo in fuorigioco. Negli ultimi secondi Pugnali ha sui piedi la palla del pareggio, ma il portiere avversario le sbarra la strada con un ottimo intervento. Nel finale espulsa Piemonte per doppia ammonizione. La Roma trova un altro ko e dopo tre giornate (anche se ne ha giocate solo due) la classifica recita ancora 0 punti. La prossima sfida sarà quella contro la Juve.

LA CRONACA

IL SECONDO TEMPO

90’+7 – Finisce qui: la Roma esce sconfitta e resta a quota zero punti dopo due partite giocate.

90’+6 – Secondo giallo per Piemonte, che quindi viene espulsa per proteste.

90’+5 – Incredibile chance per la Roma negli ultimi secondi! Bel numero di Pugnali, che viene servita e salta l’ultimo difensore prima di trovarsi a tu per tu con il portiere del Verona. E proprio Farcinella compie una grande parata negando un pari meritatissimo alla squadra di Bavagnoli.

90’+4 – Ancora Labate! La neoentrata si mette in proprio e prova dal limite ma il tiro è centrale.

90′ – Sono 5 i minuti di recupero.

86′- Terzo cambio anche per il Verona: dentro Goula al posto di Baldi

83′ – La Roma ci prova ancora da fuori: stavolta è Labate che va al tiro, il portiere avversario deve distendersi per deviare in corner.

80′ – Tenta il tutto per tutto Bavangoli: fuori Soffia per Labate.

79′ – Le giallorosse provano a spingere, ma ora il Verona si chiude bene: ci prova Simonetti da fuori ma il tiro è sbilenco.

76′ – Secondo cambio Roma: dentro Pugnali per Bonfantini.

71′ – Prima sostituzione per Elisabetta Bavangoli: dentro Coluccini, fuori Bernauer.

69′ – Per il Verona ammonita Manno.

69′ – Simonetti a un passo dal pareggio! Da parte del numero 7 della Roma poca precisione da distanza ravvicinata, para il portiere.

66′ – Primo giallo in casa Roma: ammonita Piemonte.

65′ – Secondo cambio per l’Hellas Verona: fuori l’autore del gol Rus, al suo posto Manno.

53′ – Poche emozioni e poche occasioni in questi primi minuti, ad eccezione di un tiro di Serturini e due offside dubbi in area di Bonfantini su situazioni davvero molto pericolose.

45′ – Inizia la ripresa.

IL PRIMO TEMPO

46′ – Finisce il primo tempo.

45′ – In chiusura possibilità per le giallorosse, che mettono in mezzo un cross dalla destra ma la difesa del Verona riesce a respingere.

35′ – L’Hellas sfiora il raddoppio. Pasini si ritrova uno contro uno con Pipitone, che compie un vero e proprio miracolo nel deviare il mancino potente e ravvicinato dell’avversaria.

29′ – Hellas Verona in vantaggio. L’arbitro concede un calcio di punizione dal limite in seguito al rinvio di Pipitone che, secondo il direttore di gara, era avvenuto leggermente fuori dall’area. Sul pallone va Rus che con il sinistro trova l’angolino.

24′ – Si fanno vedere anche le gialloblù, prima con Baldi e poi con una palla in area sulla quale Pipitone deve uscire al limite per respingere di testa.

21′ – Ammonita Bardin del Verona.

20′ – Altra clamorosa occasione per la Roma! Bonfantini viene lanciata in campo aperto, ma si incarta sul più bello davanti al portiere. L’assist è per Serturini, che prova a scavalcare tutti con una sorta di pallonetto che però trova solo la parte inferiore della traversa senza oltrepassare la linea.

19′ – Hellas Verona pericoloso su calcio piazzato, con Pasini pescata in fuorigioco davanti a Pipitone.

14′ – La Roma a un passo dal vantaggio, ancora con una bellissima azione dalla sinistra: palla al centro di Serturini per l’accorrente Piemonte che però non riesce a imprimere potenza in scivolata con la porta quasi spalancata. Il portiere avversario blocca, anche se poi perde improvvisamente il possesso del pallone comunque senza conseguenze.

14′ – Primo cambio per l’Hellas Verona: l’infortunata Meneghini lascia il posto a Nichele.

7′ – Roma in gol! Bella azione di Serturini, che a tu per tu col portiere si fa respingere il tiro: sulla ribattuta arriva Simonetti, palla diretta in rete ma che incontra il tocco di Piemonte. L’arbitro annulla la rete per posizione di fuorigioco.

3′ – Dopo la risposta delle padrone di casa altra chance per Simonetti, che ci riprova col sinistro: stavolta il tiro finisce a lato.

1′ – Subito grande occasione per la Roma con la traversa di Simonetti.

0′ – Partiti!

LE FORMAZIONI UFFICIALI



ROMA: Pipitone; Soffia (dall’80’ Labate), Lipman, Ciccotti, Bartoli (C); Greggi, Bernauer (dal 69′ Coluccini), Simonetti; Bonfantini (dal 76′ Pugnali), Piemonte, Serturini.

A disposizione: Casaroli, Ghioc, Bitzer, Corrado, Cunsolo, Di Criscio, Antonsdottir, Zecca.

Allenatore: Elisabetta Bavagnoli.

HELLAS VERONA: Farcinella, Harsyanova, Molin, Bardin, Wagner, Rus (dal 65′ Manno), Baldi (dall’86’ Goula), Dupuy, Meneghini (dal 14′ Nichele), Pasini, Ambrosi.

A disposizione: Fenzi, Poli, Campesi, Alunno.

Allenatore: Sara Di Filippo

MARCATORI: 29′ Rus (H)

AMMONITI: Bardin (H), Manno (H), Piemonte (R)

ESPULSI: 90’+6 Piemonte (R) per doppia ammonizione

Arbitro: Stefano Nicolini

Assistenti: Michele Faini e Ludwig Raus