Valzer nazionali: Under si fa male e spaventa la Roma. Mercato: accordo per Johansson, idea Kluivert

Pausa nazionali e i club tremano. Lo spauracchio infortunio non grazia la Roma. Le brutte notizie arrivano dal ritiro della Turchia: ieri pomeriggio si è fermato Under dopo una distorsione al ginocchio sinistro. Gli esiti della risonanza hanno dato esito negativo, ma i giallorossi restano alla finestra pronti a farlo rientrare in anticipo. Questa sera l’attaccante è andato però in panchina nel match con l’Irlanda, restando a guardare per tutta la partita. Mantiene i patti il ct della Bosnia Prosinecki, che aveva assicurato un minutaggio limitato per Dzeko. L’attaccante è rimasto in campo per 76 minuti senza segnare. Zero gol anche per Schick, che ha però messo minuti preziosi nelle gambe giocando tutto il match con la Repubblica Ceca.

MERCATO – Con i club fermi a guardare si scatenano i rumors di mercato. Monchi è vicino a mettere a segno il primo colpo per il prossimo anno: oltre a Coric, i giallorossi sono ad un passo dal portiere del Malmoe Johansson. Il classe ’98 verrà pagato 3,5 milioni, ma manca però la sua firma. Lo svedese tentenna, probabilmente in attesa di una squadra che gli garantisca una maglia da titolare. La Roma dal canto suo spera di contare ancora su Alisson la prossima stagione. Oltre all’interesse del Real Madrid e del Liverpool, c’è da registrare quello del Napoli che sogna il numero 1 giallorosso per il dopo Reina. In casa di sua partenza (a non meno di 70 milioni) Monchi ha pensato a Rulli, ex obiettivo proprio del Napoli. A centrocampo piace Moutinho, che si libererà a parametro zero a giugno. In attacco invece il diesse romanista ha messo gli occhi sulla stellina dell’Ajax Kluivert, figlio d’arte di Patrick. Da Cagliari Castan fa sapere che potrebbe restare in Sardegna anche nella prossima stagione. La Juventus continua il pressing su Pellegrini.

VERSO LA CHAMPIONS – Si fa sentire il caro prezzi del Camp Nou, per la sfida di Champions tra Barcellona e Roma. Mentre l’Olimpico è già sold out, la vendita del settore ospiti per il match d’andata in Spagna prosegue a rilento. Gli 89 euro sembrano aver spaventato molti tifosi. Dei 4500 biglietti, solo 500 sono stati venduti. Nel match d’andata dovranno stare attenti Perotti e Manolas, diffidati e a rischio squalifica. Non ci sarà sicuramente Karsdorp, ancora alle prese con la riabilitazione, mentre spera di rientrare Defrel. Oggi i due si sono allenati a parte. Il resto della squadra ha svolto lavoro tattico insieme ai ragazzi della Primavera. La Pasqua è alle porte e San Francesco arriva con le colombe in mano. Al centro di Roma (vicolo Savelli per la precisione) è apparso un nuovo murale dello storico capitano, raffigurato nei panni di San Francesco d’Assisi.