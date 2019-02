“United for Genova”, evento benefico: gli scarpini di Totti venduti per 6mila euro

Nella cornice dell’Hotel Principe di Savoia di Milano è in corso l’evento ‘United for Genova’. “E’ un comitato, un’associazione benefica che si propone di organizzare eventi come questo, unendo il mondo del calcio per progetti nobili. In questo caso, per le famiglie che hanno subito un danno o perdite dalla caduta del Ponte Morandi”. A spiegare questa realtà ed il suo scopo è Alessandro Moggi che ha ideato e curato questa serata di gala. All’asta anche gli scarpini di Totti in edizione limitata, venduti per seimila euro.