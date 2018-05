Under: “Vogliamo il terzo posto, siamo più forti della Lazio. L’anno prossimo sogno lo scudetto”

Nella prossima stagione la Roma ripartirà anche da Cengiz Under. Il talento turco ha disputato un’ottima seconda parte di campionato mettendo a segno gol importanti. L’obiettivo del terzo posto è a un passo, basta un punto domenica sera al Mapei. “Siamo sempre concentrati su tutte le partite, le affrontiamo tutte allo stesso modo. Siamo pronti per domenica. La partita contro il Sassuolo è decisiva per il terzo posto, vogliamo chiudere davanti alla Lazio perché siamo più forti – le parole del classe ’97 a Sky Sport -. Per il prossimo anno sogno lo scudetto, perché abbiamo una grandissima squadra”.