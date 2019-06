Under esulta per il gol alla Francia: “Una delle notti più belle della mia carriera” – FOTO

Un gol ai campioni del mondo della Francia per prendersi la testa del girone. È stata una grande serata per Cengiz Under, che con la sua Turchia ha battuto 2-0 la squadra di Deschamps nel terzo turno di qualificazioni ai prossimi Europei 2020. L’esterno della Roma ha siglato col destro il 2-0 al 40′ del primo tempo battendo Hugo Lloris. Stamattina il post sui suoi account social per festeggiare: “È stata una delle notti più speciali della mia carriera. Il nostro percorso è luminoso, andiamo insieme verso vittorie più grandi”.