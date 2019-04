Under: “Alisson, Ramos, Silva e Messi: vi racconto il mio dream team”

Alisson, Dani Alves, Sergio Ramos, Puyol, Marcelo, Xavi, Iniesta, David Silva, Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. E’ questo il dream team di Cengiz Under: l’esterno della Roma stila la sua top 11, dando libero sfogo alla fantasia. Sul canale Youtube della società giallorossa, il turno sfodera una formazione niente male: “Alisson è uno dei portieri più forti del mondo, Ramos è il miglior centrale in circolazione, un fuoriclasse”. In mediana l’ex coppia di centrocampo del Barcellona: “Xavi-Iniesta un duo fantastico”, poi David Silva dietro le punte: “Il mio idolo, vederlo giocare è sempre un piacere per me. Spero un giorno di poterci giocare contro”. Messi, invece, “non c’è bisogno di commentarlo”.