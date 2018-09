“Un capitano”, dodici librerie aperte domani a mezzanotte per vendere le prime copie del libro

Si avvicina l’uscita dell’atteso libro autobiografico di Francesco Totti, scritto con la collaborazione di Paolo Condò. Il 27 settembre al Colosseo ci sarà l’evento di presentazione. Nella notte tra il 26 e il 27 settembre, tra le ore 00.01 e le ore 2.00, 12 librerie Mondadori resteranno aperte per vendere le prime copie del libro “Un capitano”. Per 12 fortunati, estratti a sorte, ci sarà anche la possibilità di partecipare all’evento al Colosseo e di incontrare lo storico numero 10 in persona.