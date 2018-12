Ultimo: “L’importante è tifare la Roma, il resto sono chiacchiere. Non mi importa del risultato”

A pochi minuti dalla sfida tra Roma e Inter allo Stadio Olimpico, il cantautore e tifoso giallorosso Nicolò Moriconi, in arte Ultimo, ha parlato del match ma soprattutto del suo modo di vivere la fede romanista. Ecco le sue parole a Roma Tv: “Vediamo come andrà, speriamo sia molto dinamica questa partita. Noi veniamo allo stadio a prescindere dai risultati, l’importante è venire qui a sostenere la squadra e divertirsi. Secondo me sarà una partita dinamica, sono due squadre molto prestanti, sarà anche divertente fisicamente. Il tifo è la parte più importante, soprattutto per questa città che ha tanta passione e tanto tifo. Del risultato non me ne frega niemte, uno deve solo sostenere la squadra e tifare maglia, il resto sono chiacchiere”.