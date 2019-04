Questa mattina l’Udinese si è ritrovato al al centro sportivo Bruseschi per preparare la sfida contro la Roma, di scena sabato prossimo allo Stadio Olimpico. Prima di scendere in campo, c’è stata una seduta in sala video per i bianconeri di Igor Tudor, che hanno studiato le ultime prestazioni dei giallorossi di Claudio Ranieri.