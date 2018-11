Udinese-Roma, tifosi in rivolta: “Squadra imbarazzante”. E Schick è al capolinea: “Scambiamolo con Iturbe”

Tredici partite, quattro sconfitte. La stagione della Roma inizia ad assumere i tratti della disfatta. La classifica piange e il quarto posto ora sembra quasi un’utopia. “Zero cattiveria, zero carattere. La squadra è letteralmente imbarazzante” scrive un tifoso amareggiato dopo la vittoria dell’Udinese. La decide De Paul, ma per i romanisti la colpa ha un nome e un cognome: “Di Francesco è un incapace, se non si dimette ora quando?”. Non solo, tra gli imputati anche Schick, ancora una volta inconsistente: “Va radiato dall’albo dei calciatori e chi l’ha preso inquisito per truffa”.

DISASTRO – “E anche oggi Schick, El Shaarawy e Kluivert sono decisivi domani”. La rabbia dei tifosi non risparmia nessuno. A Udine il copione sembra lo stesso di ogni debacle: “Queste partite sono tutte uguali… zero gioco, zero pressing, zero di tutto. Basta!” tuona Arianna. Ancora una volta una prestazione inspiegabile,“E menomale che la partita era più importante di Real e Inter” scrive uno sconsolato Lorenzo. Adesso i contorni di questa squadra iniziano a diventare grotteschi, e riaffiorano i tempi degli anni più bui: “Questa squadra è la più scarsa dai tempi di Luis Enrique. Non abbiamo fatto un tiro in porta” dice Giuseppe. E in campo è una gara a chi fa peggio: “Fofana da solo ha corso di più di Cristante e Nzonzi. I nostri hanno la rabbia di Biancaneve, e che dire della fame degli attaccanti…” si legge.

DIFRA E SCHICK – Per Di Francesco è il momento più difficile da quando è a Roma. E i tifosi lo abbandonano: “Fazio attaccante nel finale, DiFra non sa più dove attaccarsi”. E ancora: “La squadra non ha carattere e la colpa è solo dell’allenatore che la manda in campo”. Mauro senza pietà: “Di Francesco deve andare via, è un provinciale. Facevamo 80 punti, ora siamo al livello della Lazio”. In campo quello preso più di mira è Patrik Schick: “E’ lento e si nasconde dietro i difensori” dice Stefania. Addirittura c’è chi, ironicamente, invoca il ritorno di Iturbe: “Scambiamolo alla pari a gennaio”. Scappa una risata amara, ma qui, non ci resta che piangere.