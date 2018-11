Udinese-Roma, i convocati di Di Francesco: out Manolas e De Rossi, ok Santon e Marcano

La Roma vola a Udine. Dopo la sosta la squadra di Di Francesco torna in campo domani alla Dacia Arena (ore 15) per sfidare il neo tecnico Nicola, alla prima in bianconero. Come anticipato dall’allenatore giallorosso in conferenza stampa, non sono convocati De Rossi, Manolas e Perotti. Recuperati Kolarov e Santon, così come Marcano.

Ecco la lista dei convocati.

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante



Difensori: Karsdorp, Luca Pellegrini, Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi.



Centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, Coric, Zaniolo, Nzonzi.



Attaccanti: Dzeko, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy.