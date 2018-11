Udinese-Roma, gol annullato a Pussetto per fallo di mano: ecco cosa è successo

Secondo tempo decisamente complicato per la Roma, che a Udine va sotto per il gol di De Paul e meno di 10 minuti dopo subisce la rete dello 0-2 con Pussetto. Dopo le polemiche di Firenze e i due episodi con la Samp, il Var viene in soccorso della Roma. Dopo i festeggiamenti per il raddoppio, i bianconeri vengono gelati dalla decisione da parte dell’arbitro Michael Fabbri di esaminare l’azione del gol con l’on field review. Un intervento provvidenziale quello di Guida, quest’oggi Video Assistant Referee con l’ausilio dell’Avar Carbone: dalle immagini, infatti, si nota come l’attaccante argentino, imbeccato dal lancio di De Paul e ormai a tu per tu con Mirante, si aggiusti il pallone con la mano. In un primo momento il classe ’95 ex Huracan stoppa con la parte tra la spalla e il braccio il pallone, poi carambolato nettamente sulla sua mano e per questo rimasto nella stretta disposizione del calciatore dell’Udinese. La traiettoria, dunque, viene modificata dal tocco di mano favorendo Pussetto che poi mette a segno il 2-0. Una situazione evidentemente sfuggita all’arbitro Fabbri, quindi classificabile come errore grave e oggettivo: giusto in questo caso l’intervento del Var con successiva on field review.