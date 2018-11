La Roma impatta nel primo tempo della sfida con l’Udinese, che si chiude bene e non apre spazi agli avversari. La squadra di Nicola lascia il pallino del gioco in mano ai giallorossi, che chiudono la prima frazione con il 77% di possesso palla. La media romanista all’intervallo finora era del 55%, riporta Opta. Nonostante questo dato sorprendente, la squadra di Di Francesco non è andata oltre lo 0-0 finora. Nel secondo tempo la musica dovrà cambiare.