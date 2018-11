Udinese-Roma, cori contro Napoli. Gravina: “Comportamento incivile, bisogna applicare le norme”

“Il ripetersi di cori con evidente riferimento alla discriminazione territoriale negli stadi italiani è un comportamento incivile che va condannato e contrastato con determinazione“. Gabriele Gravina prende la parola e interviene dopo gli episodi avvenuti sugli spalti nei match di oggi. Come riporta repubblica.it, sia in Udinese-Roma, da parte di entrambe le tifoserie, che in Juventus-Spal da parte dei tifosi bianconeri, sono stati indirizzati cori e insulti a Napoli e i suoi abitanti. “Bisogna intensificare i programmi educativi che coinvolgono i tifosi – continua il presidente della Figc – e applicare rigorosamente le norme previste dal nostro ordinamento”.