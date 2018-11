Udinese-Roma, cambio in porta: Olsen non ce la fa, gioca Mirante

UDINE – Antonio Mirante fa il suo esordio con la Roma: l’ex portiere del Bologna è pronto a scendere in campo al Friuli per sostituire Robin Olsen, fermato da un problema muscolare al flessore nell’allenamento di ieri. Lo staff ha deciso di non rischiarlo per la partita alla Dacia Arena: sarà il secondo portiere romanista a difendere la porta giallorossa contro l’Udinese. Arrivato in estate al posto di Skorupski, Mirante non scende in campo in un match ufficiale dallo scorso 13 maggio, giorno dell’ultima partita con il Bologna, persa in casa con il Chievo. Con 339 partite in Serie A, Mirante porta ai giallorossi quel bagaglio di esperienza fondamentale per la retroguardia. La speranza di Di Francesco è che il 35enne numero 1 si faccia trovare pronto per un match così delicato.

FORMAZIONE

AS Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Kluivert, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Schick.