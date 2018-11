Udinese, Musso e Pussetto: “Grande prestazione di tutta la squadra, vittoria che dà tranquillità”

Ignacio Pussetto, Giuseppe Pezzella e Juan Musso hanno commentato la vittoria maturata nel pomeriggio alla Dacia Arena contro la Roma. Tre punti fondamentali per i bianconeri, soprattutto considerando il debutto di Davide Nicola. Ecco le loro parole a Udinews Tv:

PUSSETTO

Avevi fatto un gol oggi, purtroppo annullato, ma è arrivata un’altra grande prestazione.

Sono contento per il lavoro di tutta la squadra, abbiamo fatto un grande lavoro soprattutto nella seconda parte. Devo imparare ancora a fare bene il ruolo di attaccante, ma ripeto, sono contento.

La prima punta è un ruolo con cui pensi di portare il tuo contributo?

Devo fare bene in ogni ruolo, è il mister che decide poi dove mettermi.

Vittoria portata a casa con il duetto argentino, che funziona.

Sì, con De Paul formiamo una bella coppia; ma tutta la squadra ha fatto un gran lavoro.

MUSSO

Primo clean sheet. Soddisfazione sia per questo dato che per la vittoria.

Grande soddisfazione per la vittoria, i tre punti ci servivano. Possiamo tornare a lavorare con un po’ più di tranquillità. Dobbiamo continuare a giocare bene come la squadra sa fare.

Cosa ti ha chiesto il mister?

Ha voluto da me sicurezza e assenza di rischio. Era difficile oggi giocare perché comunque abbiamo avuto poco tempo per prepararci tutti assieme. La vittoria però è arrivata e siamo contenti perché avevamo l’obiettivo di fare come minimo un punto.

Ti vediamo crescere sempre più, partita dopo partita.

Sì, mi sento ogni volta meglio. Ogni partita è importante per guadagnare esperienza e per continuare a crescere. Sono qui con l’obiettivo a breve termine di migliorare e aiutare i compagni, non guardo troppo oltre.

Grande contributo da parte di voi argentin

Sì, abbiamo due giocatori importanti davanti, che ci aiutano anche in difesa. Vorrei che segnassero sempre.

PEZZELLA

Sensazioni positive dopo una vittoria del genere?

Sì, sicuramente. Ho passato un periodo un po’ brutto ma sono contentissimo dei giorni passati in Under 21 e con l’Udinese.

Questa vittoria quanto è stata importante per lo spogliatoio?

Sono arrivati tre punti importanti, che ci danno sollievo. Siamo contenti di aver vinto davanti al nostro pubblico.

Com’è stato l’impatto con Nicola?

E’ un mister a cui piace lavorare tantissimo sul campo, ha grande carisma e appunto grande attaccamento al lavoro. A noi giovani fa benissimo, siamo contenti che ci sia lui.

Sorteggio duro per l’Italia per l’europeo Under 21.

Sì, un girone di ferro. Però tutte le squadre che arrivano a questo Europeo sono forti; per vincere la competizione le devi affrontare tutte, quindi meglio avere subito questo girone. Sono stimolato personalmente a raggiungere la finale perché si giocherà a Udine.