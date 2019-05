Il campionato è finito, ma alcuni giocatori per le vacanze dovranno aspettare ancora qualche giorno: giusto il tempo che terminino gli impegni con le rispettive nazionali. Ieri è stato il turno di Cengiz Under, oggi è l’altro esterno giallorosso, Justin Kluivert, a scendere in campo con la selezione olandese U21 nell’amichevole contro il Messico. Allo Stadion De Vijverberg a Doetinchem il classe ’99 della Roma inizierà il match dal primo minuto.