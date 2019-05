Turchia-Grecia, Under titolare all’Antalya Stadium. Out Manolas

Domenica scorsa si è giocata l’ultima giornata di campionato, ma gli impegni per molti giocatori non sono finiti. Alcuni calciatori giallorossi, infatti, sono attesi dai match con le rispettive nazionali: è il caso di Cengiz Under, che questa sera alle ore 20 scende in campo contro la Grecia nella sfida amichevole dell’Antalya Stadium. L’esterno della Roma fa parte dell’11 titolare della Turchia, mentre dall’altra parte non c’è Kostas Manolas, che ha saltato anche gli ultimi due match di campionato per infortunio. Niente derby giallorosso.