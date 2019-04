Tuchel, il rinnovo è già un ricordo. L’Equipe attacca: “7,5 milioni a credito”

Anche il Paris Saint-Germain entra nella corsa per Antonio Conte. Nonostante il fresco e oneroso rinnovo di Thomas Tuchel, la panchina del club parigino risulterebbe in bilico. In merito all’argomento sono arrivate grandi polemiche. L’Equipe, quotidiano francese, ha titolato: “7.5 milioni a credito”. Un polverone dovuto agli ultimi risultati del PSG che hanno cambiato letteralmente l’andamento della squadra nelle ultime settimane. L’allenatore ha rinnovato il suo contratto lo scorso 28 marzo e, da allora, il Paris Saint Germain, nonostante il trionfo in Ligue 1, ha perso la finale di Coppa. Dalle parti di Parigi , quest’ultimo risultato ha aumentato il nervosismo e ha fatto tornare in mente grosse delusioni come l’eliminazione dalla Champions League.