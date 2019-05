Trigoria, squadra al lavoro per il Genoa. A parte De Rossi, Dzeko, Kluivert e Santon

La Roma continua la propria marcia d’allenamento in vista della gara di domenica che la vedrà impegnata contro il Genoa alle 18. Claudio Ranieri ha aggregato alla prima squadra 4 giocatori della Primavera: si tratta di Silipo, Estrella, Galeazzi e Darboe. Ancora lavoro individuale per Kluivert, De Rossi e Santon: le condizioni dei tre sono in miglioramento, soprattutto per quanto riguarda l’esterno olandese. Seduta individuale anche per Dzeko, alle prese con i postumi di una botta alla caviglia presa due giorni fa.

INFORTUNATI

Justin Kluivert: lesione di primo grado all’adduttore destro, in dubbio per la sfida contro il Genoa.

Daniele De Rossi: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, in dubbio per la sfida con il Genoa.

Davide Santon: problema al bicipite femorale, probabile ritorno contro la Juve.

Edin Dzeko: botta alla caviglia, recupero per il Genoa

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La squadra è scesa in campo agli ordini di Claudio Ranieri. Riscaldamento prima fisico poi tattico per i ragazzi, che hanno continuato la seduta con esercitazioni tecniche. Lavorano ancora a parte De Rossi, Dzeko, Santon e Kluivert.

PROBABILE FORMAZIONE

Per la sfida contro il Genoa, torneranno a disposizione gli squalificati Nicolò Zaniolo e Bryan Cristante. Quest’ultimo potrebbe essere schierato dal 1′ al fianco di Nzonzi. Ranieri sembrerebbe essere indirizzato verso il 4-2-3-1: conferme per Mirante tra i pale e per la linea di difesa classica, con Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Ballottaggio sulla trequarti con Pellegrini, Zaniolo e Pastore in lizza. Under favorito su Perotti per prendere il posto dell’infortunato Kluivert sulla destra. Confermato El Shaarawy, mentre per Dzeko servirà attendere ancora.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Schick.