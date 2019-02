Trigoria, seduta tattica e partitella: Karsdorp in gruppo, individuale per Schick e Manolas

Dopo la seduta di ieri mattina, la Roma è tornata a lavorare sui campi di Trigoria per continuare a preparare il derby contro la Lazio, in programma sabato 2 marzo. Karsdorp è tornato ad allenarsi in gruppo. Lavoro individuale sul campo per Schick e Manolas. Per Under lavoro personalizzato.

INFORTUNATI

Patrik Schick: problema muscolare al flessore della coscia sinistra, rientro in gruppo in settimana.

Kostas Manolas: distorsione alla caviglia destra, possibile rientro per il derby.

Cengiz Under: problema muscolare alla coscia destra, out per il derby.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La seduta è iniziata con il lavoro in palestra ed è poi proseguita sul campo. Prima il consueto riscaldamento, poi la tattica e la partita finale. Dopo il lavoro individuale programmato fatto ieri, De Rossi, Kolarov e Karsdorp (al rientro dopo l’infortunio) sono tornati a lavorare in gruppo. Lavoro individuale per Schick e Manolas, personalizzato per Under.

PROBABILE FORMAZIONE

Se De Rossi starà bene, Di Francesco si affiderà al 4-3-3, mettendo ai suoi lati Pellegrini e uno tra Cristante e Zaniolo. In attacco Dzeko e El Shaarawy sono sicuri del posto, mentre Perotti e lo stesso Zaniolo si giocano l’ultima maglia come esterno destro. Manolas in dubbio fino all’ultimo.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.