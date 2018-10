Trigoria, amichevole con la Lupa Roma: in gol Coric. Individuale per De Rossi, Pastore e Kolarov

La Roma continua a lavorare a Trigoria e dopo la doppia seduta di ieri, oggi scende in campo solo al pomeriggio con l’allenamento in programma alle 15.30. Undici gli assenti per le Nazionali e da valutare sempre le condizioni di Kolarov, De Rossi e Pastore che continuano a lavorare a parte. Per il capitano giallorosso si va verso il forfait per la gara con la Spal di sabato 20 ottobre.

INFORTUNATI

Aleksandar Kolarov: frattura della falange prossimale del quinto dito del piede sinistro, stop da valutare.

Javier Pastore: risentimento al polpaccio sinistro, stop da valutare.

Daniele De Rossi: frattura della falange prossimale del quinto dito del piede sinistro, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 15.30 – Allenamento incentrato esclusivamente sulle esercitazioni tattiche. Hanno partecipato all’allenamento anche i giocatori della Lupa Roma, squadra di Serie D allenata da Marco Amelia, con i quali il club giallorosso ha svolto una partitella amichevole su tre tempi terminata 3-2 per i padroni di casa. In gol Cangiano, Marcano e Coric. Come nei giorni scorsi si sono aggregati alla prima squadra alcuni giovani della Primavera. Continuano le terapie e il lavoro individuale per gli infortunati De Rossi, Kolarov e Pastore.

ROMANISTI IN NAZIONALE

BOSNIA: Edin Dzeko

FRANCIA: Steven Nzonzi

GRECIA: Kostas Manolas

ITALIA: Lorenzo Pellegrini e Alessandro Florenzi

ITALIA UNDER 21: Luca Pellegrini e Nicolò Zaniolo

OLANDA UNDER 21: Justin Kluivert

REPUBBLICA CECA: Patrik Schick

SVEZIA: Robin Olsen

TURCHIA: Cengiz Under