Trigoria, rifinitura in vista del Parma: sala video e lavoro tecnico-tattico. Gruppo al completo

Domani la sfida contro il Parma chiuderà la stagione della Roma. Questo pomeriggio, i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per la rifinitura con un clima infuocato vista la presenza di numerosi tifosi giunti al centro sportivo per salutare Daniele De Rossi. Per il match dell’Olimpico, il tecnico Claudio Ranieri avrà a disposizione il gruppo al completo.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 16.00 – Nel giorno della rifinitura in vista della sfida contro il Parma, prima di scendere in campo per un lavoro tecnico-tattico, i giallorossi hanno studiato i propri avversari in sala video.

PROBABILE FORMAZIONE

Dovrebbe essere confermata la presenza di De Rossi in mezzo al campo, con Bryan Cristante ad orbitare vicino il capitano giallorosso alla sua ultima partita all’Olimpico. Buone notizie dal pacchetto arretrato: Manolas tornerà a disposizione dopo i fastidi settimanali, ritrovando il suo posto da titolare al fianco di Fazio, con Florenzi e Kolarov a completare il reparto. Dietro a Edin Dzeko, Ranieri dovrebbe scegliere il terzetto formato da El Shaarawy, Zaniolo e Under.

(4-2-3-1) Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, De Rossi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko