Trigoria, martedì mattina la ripresa degli allenamenti

La Roma infila l’ennesimo risultato utile e si spinge definitivamente all’inseguimento dell’Inter al terzo posto. La Champions è vicina e i giallorossi non possono permettersi di farsela sfuggire. Dopo la vittoria contro il Cagliari per 3-0, la squadra di Ranieri potrà godersi qualche giorno di riposo: la ripresa degli allenamenti, infatti, è fissata per martedì mattina alle 11. Nel mirino c’è un’altra squadra rossoblù come il Genoa, in lotta per la salvezza ma abbastanza vicina al traguardo: la sfida è prevista per domenica alle 18.