Trigoria, martedì mattina la ripresa degli allenamenti

La vittoria all’Olimpico contro il Torino ha dato alla Roma continuità di risultati e serenità per quanto riguarda la classifica, con il quarto posto momentaneamente agganciato, in attesa che scendano in campo Lazio e Milan.

Per i giocatori giallorossi qualche giorno di riposo. La Roma infatti si ritroverà al centro Fulvio Bernardini martedì mattina per una nuova sessione di allenamento.

Prossimo impegno per i ragazzi di Di Francesco la delicata trasferta in campionato contro l’Atalanta di domenica 27 gennaio alle ore 15.00.