Trigoria: lavoro tattico in campo, da valutare le condizioni di De Rossi. Individuale per Nzonzi

Questa mattina la Roma si è ritrovata a Trigoria per il primo allenamento della settimana. C’è da preparare la trasferta di sabato prossimo contro l’Inter. Sarà una partita difficile ma importantissima per il futuro dei giallorossi. Lo sanno bene sia la squadra che il tecnico, Claudio Ranieri, che dopo la vittoria contro l’Udinese hanno ritrovato grandi motivazioni, ma allo stesso tempo hanno perso Daniele De Rossi, uscito acciaccato dalla sfida contro i friulani per un infortunio alla coscia destra. Il capitano giallorosso probabilmente resterà ai box per un bel po’. Verrà valutato nelle prossime ore. Differenziato anche per Nzonzi.

INFORTUNATI

Daniele De Rossi: lesione alla coscia destra, tre/quattro settimane di stop

Rick Karsdorp: problema al bicipite femorale, tre/quattro settimane di stop

Davide Santon: problema al bicipite femorale, due/tre settimane di stop

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Questa mattina i giallorossi si sono divisi per dei lavori personalizzati. Seduta tattica in campo dopo il riscaldamento. Nzonzi ha effettuato un allenamento differenziato per un’infiammazione al ginocchio.