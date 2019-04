Trigoria, palestra e seduta tecnico-tattica. Individuale per Santon, Pastore, Florenzi e Perotti – FOTO

Dopo la vittoria di sabato scorso contro la Sampdoria, questa mattina la Roma è tornata al lavoro sul campo di Trigoria per preparare la sfida con l’Udinese. Emergenza terzini per Claudio Ranieri: Karsdorp sarà out per un problema al bicipite femorale, così come Santon. Probabile rientro per Alessandro Florenzi dopo l’infortunio al polpaccio rimediato durante il ritiro con la Nazionale. Lavoro in palestra e poi in campo con una seduta tecnico tattica in vista dell’impegno di sabato prossimo. Allenamento individuale per Santon, Perotti, Florenzi e Pastore. Nel pomeriggio Karsdorp effettuerà degli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.

INFORTUNATI

Rick Karsdorp: problema al bicipite femorale, recupero da definire

Davide Santon: problema al bicipite femorale, due/tre settimane di stop

Diego Perotti: problema al bicipite femorale, possibile rientro contro l’Udinese

Alessandro Florenzi: problema al polpaccio, possibile rientro contro l’Udinese

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. Prima di scendere in campo i giallorossi hanno svolto degli esercizi in palestra, poi riscaldamento, lavoro tecnico e tattico ed una partitella per concludere la seduta.