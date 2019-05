Trigoria, De Rossi esce e incontra i tifosi presenti

Circa un centinaio di tifosi giallorossi sono fuori al centro sportivo di Trigoria per l’ultimo allenamento di Daniele De Rossi (in programma alle 16.00) che domani sera contro il Parma saluterà definitivamente la Roma. Davanti ai cancelli è scoppiata la contestazione da parte dei tifosi presenti, che vorrebbero entrare per assistere alla rifinitura della squadra, nei confronti del presidente James Pallotta e della società. Richiesto a gran voce anche un incontro con Daniele De Rossi che, dopo qualche minuto, si è recato fuori ai cancelli dove per qualche minuto si è prestato a scattare foto e firmare autografi con i presenti.