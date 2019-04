Trigoria, la Roma corre verso il Cagliari: allenamenti alle 11 per tutta la settimana, rifinitura alle 16.30

Roma-Cagliari si avvicina: sabato 27 aprile alle 18 i giallorossi scenderanno sul campo dello stadio Olimpico per affrontare il club sardo in occasione della 34esima giornata di campionato. In vista del match, stamattina mister Claudio Ranieri ha richiamato i suoi ragazzi a Trigoria per dare il via alla preparazione Anche domani la Roma si ritroverà sui campi del “Fulvio Bernardini”: l’appuntamento è fissato per le 11 fino a giovedì, mentre venerdì la rifinitura comincerà alle 16.30.