La Roma prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato contro l’Udinese, con l’emergenza terzini che continua a dare grattacapi a Claudio Ranieri. Domani e giovedì i giallorossi torneranno in campo per la seduta di allenamento mattutina delle 11, mentre venerdì i capitolini saranno impegnati a Trigoria nel pomeriggio alle 16.30 per la consueta rifinitura della vigilia. La conferenza stampa dell’allenatore testaccino, invece, è in programma giovedì alle 10.30.