Trigoria, il programma della settimana: domani la ripresa, mercoledì seduta pomeridiana

Due partite per sperare ancora. Dopo la vittoria di ieri sera contro la Juve, oggi mister Ranieri ha concesso una giornata di riposo alla sua Roma. Domani mattina alle 11 i giallorossi torneranno sui campi di Trigoria per cominciare a preparare la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma sabato 18 maggio alle 20.30. Mercoledì la squadra si ritroverà al ‘Fulvio Bernardini’ nel pomeriggio, mentre nelle giornate di giovedì e venerdì la Roma tornerà ad allenarsi in mattinata.